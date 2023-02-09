Знаменитости 09 февраля 2023, 12:32 Скончался последний глава Совета министров СССР Силаев ОАК: на 93-м году жизни скончался последний глава Совета министров СССР Силаев РИА «Новости»

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Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер 8 февраля. Ему было 92 года. Об этом рассказали на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Скончался Герой Социалистического Труда <…> Иван Силаев», — сообщили представители организации.

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Они отметили, что у последнего главы Совета министров РСФСР были и другие награды и должности. Среди них — звание лауреата Ленинской премии. Также Силаев с 1970 по 1974 год занимал должность директора Нижегородского авиастроительного завода «Сокол». После этого началась его политическая карьера.

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Начиная с 1974 года, Силаев был заместителем министра, а затем — в 1977–1980 годах — первым замминистра авиационной промышленности СССР. В те годы во главе ведомства стояли Петр Дементьев и Василий Казаков.

В декабре 1980 года — феврале 1981 года Иван Силаев был министром станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.