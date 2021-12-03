Скончался писатель Андрей Измайлов

В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни умер советский и российский писатель Андрей Измайлов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил политик Борис Вишневский.

«Какой-то черный день для российской фантастики», — написал он, выразив соболезнования родным и близким Измайлова.

Причина и обстоятельства смерти писателя не приводятся.

Андрей Измайлов отучился в Ленинградском государственном университете на факультете журналистики. Принимал участие в ленинградском семинаре писателей-фантастов во главе с Борисом Стругацким.

Известность писателю принесла его трилогия «Русский транзит». Измайлов стал автором художественных адаптаций двух российских фильмов — «Жмурки» и «Бой с тенью».

Прозаика назвали основоположником современного российского триллера. Он стал обладателем премии «Сибкона» как «самый читаемый автор».