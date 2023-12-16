Знаменитости 16 декабря 2023, 20:51 Скончался первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс TMZ: первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер на 78-м году жизни Freepik

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Первый барабанщик рок-группы AC/DC австралиец Колин Берджесс скончался на 78-м году жизни. Об этом музыкальный коллектив сообщил в социальных сетях.

«Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — написали музыканты.

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Издание TMZ сообщило, что Берджесс играл с AC/DC недолго, вместе они записали свой первый альбом. Позднее музыкант играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе Masters Apprentices. В 1988 году коллектив включили в австралийский зал славы ARIA.

Барабанщик рок-группы AC/DC Фил Радд, который пришел на смену Берджессу, недавно решил подать вещи коллектива, чтобы спасти свою подругу от рака груди. Он заявил, что на деньги можно купить все, но не время.