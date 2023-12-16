16 декабря 2023, 20:51
Скончался первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс
TMZ: первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер на 78-м году жизни
Первый барабанщик рок-группы AC/DC австралиец Колин Берджесс скончался на 78-м году жизни. Об этом музыкальный коллектив сообщил в социальных сетях.
«Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — написали музыканты.
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Издание TMZ сообщило, что Берджесс играл с AC/DC недолго, вместе они записали свой первый альбом. Позднее музыкант играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе Masters Apprentices. В 1988 году коллектив включили в австралийский зал славы ARIA.
Барабанщик рок-группы AC/DC Фил Радд, который пришел на смену Берджессу, недавно решил подать вещи коллектива, чтобы спасти свою подругу от рака груди. Он заявил, что на деньги можно купить все, но не время.
Музыка
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