Знаменитости 13 ноября 2022, 00:24 Скончался основатель группы The Clash Кит Левен Основатель группы The Clash Кит Левен умер в возрасте 65 лет от рака печени Pxhere

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Ушел из жизни британский рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен. Он умер в возрасте 65 лет, сообщил Deadline.

Левен умер 11 ноября в своем доме в Норфолке, сообщил его друг писатель Адам Хаммонд. По его словам, музыкант скончался от рака печени.

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Левен, как отметил Хаммонд, был «одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен».

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«Он стремился создать новую парадигму в музыке. Его игра на гитаре в течение девяти минут Theme, первого трека на первом альбоме Public Image Ltd., определила, какой должна быть альтернативная музыка», — сказал писатель.

Кит Левен вместе с Джоном Лайдоном и Джа Уобблом основали коллектив Public Image Ltd. Первый альбом музыкантов First Issue занял 22-е место в чартах 1978 года. Сингл Public Image, который вышел до этого, оказался в десятке лучших. Следующий альбом коллектива Metal Box считается классикой пост-панка. Левен ушел из группы в 1983 году.

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