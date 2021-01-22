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    22 января 2021, 16:06

    Скончался каскадер Реми Жюльен, ставивший трюки в «Такси»

    Полина Петрова

    Каскадер Реми Жюльен, который ставил трюки для фильмов о Джеймсе Бонде и картины «Такси», скончался в возрасте 90 лет, информирует BFMTV.
    Скончался каскадер Реми Жюльен, ставивший трюки в «Такси»

    Уточняется, что причиной его кончины стали осложнения, появившиеся из-за заражения коронавирусом. Около двух недель назад мужчину госпитализировали в городе Монтаржи на севере Франции, пишет сайт RT.

    Жюльен с детства увлекался экстримом и транспортными средствами. За руль своего первого мотоцикла он сел в 12 лет. В 1957 году Реми стал чемпионом Франции по мотокроссу. Кроме этого, он занимал вторые места в кубках страны в 1960 и 1962 годах. После достижения таких результатов его неоднократно приглашали в сборную Франции.

    Карьера каскадера началась у Жюльена в 1964 году с известной во всем мире ленты «Фантомас». Впоследствии он участвовал как исполнитель и постановщик трюков во множестве французских и зарубежных фильмов, работал с такими актерами, как Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Луи де Фюнес.

    В целом за годы работы мужчина поставил порядка 1400 трюков и автосцен для примерно 400 фильмов, рекламных роликов и шоу.