Скончался каскадер Реми Жюльен, ставивший трюки в «Такси»

Уточняется, что причиной его кончины стали осложнения, появившиеся из-за заражения коронавирусом. Около двух недель назад мужчину госпитализировали в городе Монтаржи на севере Франции, пишет сайт RT.

Жюльен с детства увлекался экстримом и транспортными средствами. За руль своего первого мотоцикла он сел в 12 лет. В 1957 году Реми стал чемпионом Франции по мотокроссу. Кроме этого, он занимал вторые места в кубках страны в 1960 и 1962 годах. После достижения таких результатов его неоднократно приглашали в сборную Франции.

Карьера каскадера началась у Жюльена в 1964 году с известной во всем мире ленты «Фантомас». Впоследствии он участвовал как исполнитель и постановщик трюков во множестве французских и зарубежных фильмов, работал с такими актерами, как Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Луи де Фюнес.

В целом за годы работы мужчина поставил порядка 1400 трюков и автосцен для примерно 400 фильмов, рекламных роликов и шоу.