Знаменитости 14 марта 2024, 22:50 Скончался каскадер из «Неуловимых мстителей» Виктор Жердев Умер работавший в «Неуловимых мстителях» каскадер Виктор Жердев Фото: Федерация дзюдо Москвы

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Российский спортсмен и каскадер Виктор Жердев, который работал в картинах «Двенадцать стульев» и «Неуловимые мстители», скончался на 77-м году жизни. О его смерти сообщили в Федерации дзюдо Москвы.

«Скончался заслуженный тренер России по дзюдо, судья всероссийской категории, отличник физической культуры и спорта Виктор Эммануилович Жердев», — указали в федерации.

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Тренерской деятельности Жердев посветил почти 60 лет. За это время он воспитал несколько поколений талантливых спортсменов, многие из них стали мастерами спорта, призерами первенств и чемпионатов, как российских, так и зарубежных.

«Чуткость, опыт и знания позволяли ему найти подход абсолютно к любому атлету», — отметили в некрологе.

В федерации добавили, что долгие годы Виктор Жердев работал в одной из ведущих спортивных школ Москвы по дзюдо на Шаболовке. С 2004 по 2012-й входил в тренерский штаб сборной команды России. Смерть каскадера назвали огромной утратой для российской семьи дзюдо.

Впервые на киноэкранах Жердев появился в 1966 году. Он работал в фильмах «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской Империи, или Снова неуловимые», «Двенадцать стульев» и других.

В субботу, 16 марта, пройдет отпевание спортсмена. Его начнут в 11:00 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. Похоронят Жердева в тот же день на Николо-Архангельском кладбище.