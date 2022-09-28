Скончался канадский актер Роберт Кормье. Ему было 33 года | 360°

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28 сентября 2022, 16:38

Скончался канадский актер Роберт Кормье. Ему было 33 года

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В возрасте 33 лет скончался актер Роберт Кормье, известный по ролям в сериалах «Американские боги», «Слэшер» и «Хартленд». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Смерть Кормье наступила 23 сентября в больнице Онтарио от травм, которые актер получил при падении, написали «Известия».

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«Роберт был спортсменом, актером и отличным братом. У него была страсть помогать другим, и он всегда стремился достичь большего. Память о Робе будет жить благодаря его страсти к искусству и кино, а также трем его сестрам, которые значили для него целый мир», — говорится в сообщении семьи актера.

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Похороны актера пройдут в Этобико в воскресенье, 2 октября.

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