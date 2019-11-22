Скончался канадский актер и музыкант Джон Манн

«Дни.ру» напомнили, что музыкант родился в канадском городе Калгари в 1962 году. В 80-х он переехал в Ванкувер, где через год сколотил рок-группу Spirit of the West. Она стала одной из самых успешных в стране.

Кроме написания песен и музыки, Манн попробовал себя также и в качестве актера. Он снялся в таких картинах, как «Хроники Риддика», «Другой мир 2» и «Верзила».

«Кроме того, он был активистом и филантропом в нескольких достойных организациях», — отметили в соцсетях.