Скончался канадский актер и музыкант Джон Манн
В Ванкувере на 58-м году ушел из жизни лидер канадской рок-группы Spirit of the West Джон Манн. Причина смерти — болезнь Альцгеймера, передает Пятый канал.
«Дни.ру» напомнили, что музыкант родился в канадском городе Калгари в 1962 году. В 80-х он переехал в Ванкувер, где через год сколотил рок-группу Spirit of the West. Она стала одной из самых успешных в стране.
Кроме написания песен и музыки, Манн попробовал себя также и в качестве актера. Он снялся в таких картинах, как «Хроники Риддика», «Другой мир 2» и «Верзила».
«Кроме того, он был активистом и филантропом в нескольких достойных организациях», — отметили в соцсетях.