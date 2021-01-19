19 января 2021, 13:54
Скончался известный французский актер Жан-Пьер Бакри
Французский актер, режиссер Жан-Пьер Бакри скончался в возрасте 69 лет. О смерти мужчины сообщил его менеджер Энн Альварес-Корреа в понедельник, 18 января, информирует BFM.TV.
По словам менеджера, знаменитости не стало ранним утром. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, пишет сайт «Утро.ру».
Бакри отдал миру кино 40 лет своей жизни. За это время он написал сценарии для нескольких десятков фильмов. Мужчина снялся в большом количестве лент, которые стали классикой французского кинематографа. Среди них картины «Любовь с первого взгляда» и «Посмотри на меня».