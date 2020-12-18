Скончался исполнитель роли Бобы Фетта в «Звездных войнах»

Ему было 75 лет. Актер умер в окружении своей семьи в больнице Лондона от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Исполнитель роли Люка Скайуокера, актер Марк Хэмилл отреагировал на смерть Баллока. Он назвал актера «квинтэссенцией английского джентльмена».

«Джереми Буллок был типичным английским джентльменом. Прекрасный актер, душа компании и такой добрый ко всем, кому посчастливилось встретиться или поработать с ним. Я буду очень скучать по нему, и я так благодарен судьбе за то, что знал его», — написал он в Twitter.

Баллок сыграл во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983). Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас задумывал Фетта как второстепенного персонажа, но того неожиданно полюбили зрители.

У актера остались жена, трое сыновей и 10 внуков.

Джереми Буллок также сыграл в фильме «Осьминожка» о Джеймсе Бонде и в сериале «Доктор Кто», написал сайт радиостанции «Говорит Москва».