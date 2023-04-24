Знаменитости 24 апреля 2023, 14:57 Скончался худрук Кремлевского балета Андрей Петров

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Стало известно о смерти художественного руководителя Кремлевского балета Андрея Петрова. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет, написал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

В сообщении говорится, что весь жизненный путь Андрея Борисовича был наполнен творческими порывами, созидательным трудом и стремлением внести вклад в развитие русского хореографического искусства.

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О причинах смерти не сообщается. Также неизвестны дата и место похорон.