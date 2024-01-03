Знаменитости 03 января 2024, 18:24 Скончался еще один актер из сериала «Глухарь» Умер актер из сериалов «Глухарь» и «След» Петр Черняев

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Известный российский актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, которого зрители помнят по сериалам «Глухарь», «След», «Адвокаты», скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр».

По данным издания, артиста не стало в начале января. Причина его смерти не называется. Известно, что последней работой Черняева была роль в военной драме «Танки брода не ищут» режиссера Федора Петрухина. Премьера картины намечена на 2024 год.

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Черняев окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, работал в редакции издательства «Искусство», журнале «Советский экран». Помимо съемок в кино, занимался продюсированием. В числе фильмов, которые он продвигал, — «Санжира», «Сундук предков».

Ранее не стало 43-летнего актера Алексея Черных, который снимался в «Глухаре» и «Ищейке». В сентябре скончалась 67-летняя Ангелина Ноздрина, игравшая роль в одной из серий «Глухаря».