Скончался чемпион Европы по футболу Тарчизио Бурньич

Умер чемпион Европы по футболу Тарчизио Бурньич. Ему было 82 года. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Причина смерти спортсмена пока неизвестна. При жизни он играл за различные клубы: «Ювентус», «Интер», «Наполи» и другие.

Уточняется, что титул чемпиона Европы Бурньич получил в 1968 году.

Ранее в США на 56 году жизни умер актер Марк Йорк. Он известен ролью Билли Мерчанта в популярном сериале «Офис».