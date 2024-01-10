Знаменитости 10 января 2024, 17:19 Скончался бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак Gonzales Photo/Terje Dokken via/globallookpress

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Умер бывший барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак. Ему был 61 год. Причина смерти не сообщается. Заявление о произошедшем опубликовал коллекив.

«Очень печальная новость. Наш дорогой друг и барабанщик Джеймс Коттак ушел из жизни в возрасте 61 года», — говорится в сообщении.

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Коллектив назвал Коттака не только отличным музыкантом, но и «замечательным человеком и любящим семьянином».

Джеймс Коттак состоял в группе 20 лет — с 1996 по 2016 годы. Сама группа образовалась в 1965 году и выступает по сей день. Как сообщили «Известия», барабанщика уволили из-за алкоголизма. Его сменил бывший участник Motorhead Микки Ди.

Помимо Scorpions, Джеймс Коттак играл в рок-группе Kingdom Come с 1987 по 1989 годы и с 2018 года до самой смерти.

В среду, 10 января, также стало известно об уходе из жизни украинского народного артиста, исполнителя шлягера «Городские цветы» Виталия Белоножко в возрасте 70 лет. А накануне, 9 января, на 95-м году скончался писатель, режиссер и сценарист Игорь Болгарин.