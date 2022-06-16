Скончался бронзовый призер Олимпиады-64 по легкой атлетике Анатолий Михайлов

Бронзовый призер Олимпийских игр 1964 года по легкой атлетике Анатолий Михайлов умер. Ему было 85 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Последние годы своей жизни Михайлов проживал в Санкт-Петербурге. Пока неизвестно, из-за чего умер спортсмен.

Он три раза принимал участие в Олимпиадах, а также добился статуса чемпиона Европы и победителя первого Кубка Европы и Всемирных студенческих игр 1961 года.