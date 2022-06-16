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    16 июня 2022, 03:08

    Скончался бронзовый призер Олимпиады-64 по легкой атлетике Анатолий Михайлов

    Арина Бобкова

    Бронзовый призер Олимпийских игр 1964 года по легкой атлетике Анатолий Михайлов умер. Ему было 85 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

    Последние годы своей жизни Михайлов проживал в Санкт-Петербурге. Пока неизвестно, из-за чего умер спортсмен.

    Он три раза принимал участие в Олимпиадах, а также добился статуса чемпиона Европы и победителя первого Кубка Европы и Всемирных студенческих игр 1961 года.