Знаменитости 11 февраля 2023, 08:44 Скончался британский режиссер фильма «Огненные колесницы» Хью Хадсон Режиссер фильма «Огненные колесницы» Хью Хадсон умер на 87-м году жизни РИА «Новости»

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В Лондоне умер 86-летний британский режиссер Хью Хадсон, снявший оскароносный фильм «Огненные колесницы». Заявление семьи Хадсона привел канал Sky News.

«Хью Хадсон, 86 лет, любимый муж и отец, умер в больнице Чаринг-кросс 10 февраля 2023 года после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

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«Огненная колесница» — спортивная драма 1981 года — рассказывает реальную истори. соперничества двух атлетов из Британии на Олимпиаде в Париже в 1924 году. Картина получила четыре «Оскара» — как лучший фильм, фильм с лучшим сценарием, лучшими костюмами и лучшим оригинальным саундтреком. Фильм получил и другие крупные премии, в том числе «Золотой глобус».

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Семидесятитрехлетний актер Найджел Хэверс, сыгравший в «Огненной колеснице» лорда Эндрю Линдсея, признался, что ему будет сильно не хватать Хью Хадсона. Хэверс отметил, что фильм стал «одним из самых великолепных опытов» в его карьере и именно Хадсону он обязан тем, что последовало за выходом картины.