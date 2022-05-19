Скончался автор саундтрека к «Бегущему по лезвию» Вангелис
Композитор Вангелис Папатанасиу умер в возрасте 79 лет
Во Франции скончался греческий композитор Вангелис, известный как один из первых авторов электронной музыки. Ему было 79 лет. Большую часть своей жизни Вангелис посвятил музыке.
Композитора, напомнила газета Ta Nea, госпитализировали с COVID-19. Он скончался 17 мая. Смерть Вангелиса подтвердила представляющая его юридическая фирма.
«С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая», — заявили в организации.
Музыкант родился в 1943 году в греческом городе Волос. Музыку начал писать в четыре года, а в шесть — впервые выступил на публике. Профессионального музыкального образования у Вангелиса не было: несмотря на настояния родителей, он остался самоучкой.
Вангелис — один из основателей группы The Forminx. Вместе с Демисом Руссосом он создал рок-коллектив Aphrodite’s Child. В 1973 году, после переезда в Лондон, занялся сольной карьерой и открыл собственную студию Nemo Studios.
Слава пришла к Вангелису, когда он начал писать саундтреки к фильмам. Среди них — музыка к «Бегущему по лезвию», «Антарктике» и «Огненным колесницам». За последнюю в 1980 году его удостоили премии «Оскар».
За 50 лет профессиональной деятельности на счету Вангелиса — саундтреки почти к десятку кинолент, десятки сольных альбомов, сборники и совместные пластинки с другими исполнителями.