Знаменитости 25 июля 2023, 22:51 Скончался автор песен Гурченко и Леонтьева Семен Каминский Unsplash

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Писатель, режиссер и автор песен Семен Каминский умер на 83-м году жизни. Об этом сообщило агентство «Татар-информ» со ссылкой на ветеранов студенческого театра эстрадных миниатюр КАИ (СТЭМ), в котором артист эстрады занимал должность художественного руководителя.

«В памяти друзей и поклонников он останется неординарной творческой личностью, всегда готовой прийти на помощь», — сказано в сообщении.

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Как отметили авторы материала, Каминский стал прославленным специалистом, который смог объединить талантливых артистов, вокальных исполнителей и художников. Многие из его сторонников стали популярными и полюбились публике.

Каминский сотрудничал с известными артистами, такими как певец Валерий Леонтьев и актриса Людмила Гурченко. Кроме того, писатель был руководителем ВИА «Трижды три», режиссером и автором программ ВИА «Верные сердца» и «Галактика», а также вел свою деятельность в оркестре Лундстрема.