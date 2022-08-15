Скончался автор книги «Заклинатель лошадей» Николас Эванс

Британский писатель Николас Эванс умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

Причиной гибели знаменитости послужил сердечный приступ.

Писатель прославился благодаря роману «Заклинатель лошадей», который вышел в свет в 1995 году. Книга стала его дебютной работой. В дальнейшем роман признали бестселлером. По всему миру продали около 15 миллионов экземпляров. Спустя три года после премьеры произведение экранизировали. В съемках приняла участие Скарлетт Йоханссон.