Скончался американский певец Джим Пост | 360°

Американский певец Джим Пост ушел из жизни в возрасте 82-х лет. Артист скончался в Дубьюке в Штате Айова из-за сердечной недостаточности, написало издание The New York Times.

Широкую популярность он получил благодаря песни «Reach out of the darkness», которая была выпущена в 1968 году, сообщило РИА ФАН.

Он выступал вместе со своей женой в группе Friend & Lover.

