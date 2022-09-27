Скончался американский певец Джим Пост | 360°

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Скончался американский певец Джим Пост

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Американский певец Джим Пост ушел из жизни в возрасте 82-х лет. Артист скончался в Дубьюке в Штате Айова из-за сердечной недостаточности, написало издание The New York Times.

Широкую популярность он получил благодаря песни «Reach out of the darkness», которая была выпущена в 1968 году, сообщило РИА ФАН.

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Он выступал вместе со своей женой в группе Friend & Lover.

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