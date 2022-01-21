Скончался американский музыкант и актер Мит Лоуф

Известный американский актер и музыкант Мит Лоуф скончался на 75-м году жизни. Информация о смерти артиста появилась на его странице в Facebook.

«Его удивительная карьера длилась шесть десятилетий, он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в 65 фильмах, включая „Бойцовский клуб“, „Фокус“, „Шоу ужасов Рокки Хоррора“, „Мир Уэйна“», — сказано в сообщении в социальной сети.

В посте также отметили, что музыкант скончался в окружении своих родных — жены и детей, а также близких. Авторы поста выразили благодарность за поддержку, но попросили о сохранении приватности на некоторое время.

Мит Лоуф — американский певец и актер. Он получил особенно широкую известность после выхода своего альбома Bat Out of Hell и саундтреки к кинофильмам. Получил премию «Грэмми» за лучшее сольное вокальное рок-исполнение.