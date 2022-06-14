Скончался американский актер Филип Бейкер Холл

В возрасте 90 лет умер американский актер Филип Бейкер Холл, наиболее известный по фильмам «Шоу Трумана» и «Брюс Всемогущий». Об этом написал сайт Deadline.

По информации журналистов, смерть настигла Бейкера Холла в его собственном доме в окружении родственников, сообщило РИА ФАН.

Филип Бейкер Холл снялся также в таких сериалах как «Сайнфелд» и «Умерь свой энтузиазм».

Актера двукратно номинировали на премию Гильдии киноактеров США, а также на премии «Спутник» и «Независимый дух».