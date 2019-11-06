Скончался актер Жигалин из «Улиц разбитых фонарей»
В Самаре на 49-м году из жизни ушел из жизни актер Виталий Жигалин, запомнившийся отечественному зрителю своей ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Facebook Самарского академического театра имени Горького.
По данным издания, артист скончался накануне. Причина смерти не уточняется. 8 ноября в городском Доме Актера должно состояться прощание с Жигалиным.
Уточняется, что кроме работы в Самарском академическом театре имени Горького, в котором артист прослужил около 25 лет, он также активно снимался в телесериалах. На его счету порядка 20 работ («Литейный», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Морские дьяволы»).