Скончался актер Жигалин из «Улиц разбитых фонарей»

По данным издания, артист скончался накануне. Причина смерти не уточняется. 8 ноября в городском Доме Актера должно состояться прощание с Жигалиным.

Уточняется, что кроме работы в Самарском академическом театре имени Горького, в котором артист прослужил около 25 лет, он также активно снимался в телесериалах. На его счету порядка 20 работ («Литейный», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Морские дьяволы»).