Скончался актер театра и кино Александр Самойлов

«У нашего театра (МХАТ им. Горького. — прим. ред.) сегодня горе. Ушел Александр Самойлов. Артист с большой буквы. Он еще значится в лежащем передо мной распределении на Фирса в „Вишневом саде“», — процитировало поэтессу ИА RNS.

Мария отметила, что лично не знала актера, видела его только на репетициях. Ватутина подчеркнула, что вся страна знает его по огромному количеству ролей в кино. Писательница охарактеризовала Самойлова как артиста «по природе, по генам, на молекулярном уровне».

Она выразила соболезнования коллегам, которые прошли с актером «большой путь».

Самойлов родился в Кемерове 29 октября 1952 года. Он окончил ГИТИС в 1977 году. Работал в Московском академическом театре имени Маяковского, Московском областном театре драмы, Московском областном драматическом театре имени Островского. В 1994 году артист присоединился в труппе МХАТ имени Горького.

Актер играл в таких спектаклях, как «Белая гвардия», «Горячее сердце», «На дне», «Сон в летнюю ночь», «Мастер и Маргарита». Снялся в фильмах и сериалах, среди которых «Зимородок», «Бой на перекрестке», «Две судьбы», «Знахарь», «Глухарь» и многие другие.