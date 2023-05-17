Знаменитости 17 мая 2023, 22:27 Скончался актер сериала «Чисто английское убийство» Виктор Галлуччи Mirror: умер актер сериала «Чисто английское убийство» Виктор Галлуччи Кинопоиск

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Скончался актер сериала «Чисто английской убийство» Виктор Галлуччи. О смерти артиста сообщило издание The Mirror.

Виктор Галлуччи умер 14 мая в возрасте 81 года. Причины смерти издание не уточнило.

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Галлуччи внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как актера, дольше всех проработавшего в телесериале. Сериал «Чисто английское убийство» получил множество наград, в том числе премию Гильдии сценаристов Великобритании.

В ноябре Галлуччи планировал встретиться с коллегами по фильму и устроить настоящее празднование. Теперь мероприятие посвятят покойному артисту.

Галлуччи питал страсть к классическим автомобилям. Городской совет Райда планирует продолжить дело Галлуччи, шоу классических автомобилей продолжится, как было запланировано как «дань уважения Вику и той огромной радости, которую он принес».