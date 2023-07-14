Знаменитости 14 июля 2023, 02:08 Скончался актер сериала «Чисто английское убийство» Джордж Армстронг YouTube

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Актер сериала «Чисто английское убийство» Джордж Армстронг умер на 61 году жизни. Об этом в Twitter сообщил его коллега актер Ли Макдональд.

«Узнал очень печальную новость: Джордж Армстронг скончался 11 июля», — написал он.

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Артист более семи лет жил с лейкемией. Пять лет назад он рассказал, что добился ремиссии. По его словам, очень сложно было бороться с болезнью и жить в постоянном страхе, но, несмотря на усталость, он пообещал продолжить этот бой. Однако вскоре болезнь вернулась.

Сниматься в кино Армстронг начал в ранней молодости — в 15 лет — в детективном телешоу «Просто Уильям». Также он известен ролью констебля Дрисколла в сериале «Чисто английское убийство».

Еще актер сыграл в телесериалах «Грэндж Хилл», «Инспектор Клот» и «Свободные женщины».