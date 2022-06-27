Скончался актер Рауль Таммет

Советско-эстонский актер и режиссер театра и кино Рауль Таммет, получивший известность благодаря роли в фильме «Охота за браконьером», скончался. Мужчине было 73 года. Об этом сообщило РИА ФАН.

Информации о причинах гибели знаменитости не поступало.

Мужчина родился в Таллине. Он получил диплом Таллиннской государственной консерватории. Помимо «Охоты за браконьером», он сыграл в картинах «Замкнутый круг», «Две пары и одиночество» и «Под чужим именем». Кроме того, он являлся режиссером лент «Соло», «А потом оглянулся…» и «Боковой ветер».