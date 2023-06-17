Знаменитости 17 июня 2023, 22:36 Скончался актер из сериала «Кухня» Дмитрий Сапронов Актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов умер в 50 лет «ВКонтакте»

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Актер Дмитрий Сапронов скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Церемония прощание состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13», — говорится в сообщении.

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Авторы поста уточнили, что артист умер во сне, но точной причины смерти не назвали.

Дмитрий Сапронов родился в 1972 году. Он учился в Ростовском филиале Санкт-Петербургского университета культуры и искусства.

Актер запомнился зрителям по ролям во многих российских сериалах: «След», «Адвокат», «Пятая стража», «Оптимисты», «Кухня», «Трасса смерти» и другие. Последней работой Сапронова стал сериал «Что и требовалось доказать — 2».