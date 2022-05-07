Скончался актер из сериала «Друзья» Майк Хагерти

Звезда американских комедий Майк Хагерти, известный в России по роли ворчливого управляющего в сериале «Друзья», умер в Лос-Анджелесе. До своего 68-го дня рождения он не дожил всего несколько дней.

О смерти актера сообщила в соцсети его коллега по сериалу «Кто-то, где-то» Бриджит Эверет. Шоу стало последней работой Хагерти.

Эверет выразила искренние соболезнования семье артиста и отметила, что он был «особенным, теплым и веселым».

Майк Хагерти снимался в комедии «За бортом», сериале «Счастливчик Луи», его приглашали на «Шоу Джорджа Карлина». В основном актер играл эпизодические роли в сериалах компании HBO.

«С Майком было приятно работать, и он дарил тепло и доброту всем, кто его знал. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — заявили в HBO.

Актеру 10 мая должно было исполниться 68 лет. Причина его смерти неизвестна.