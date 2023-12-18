Знаменитости 18 декабря 2023, 02:47 Скончался актер из фильма «Такси» Бернар Детуш Séquence Sud: актер из фильма «Такси» Бернар Детуш скончался на 64-м году жизни Freepik

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Французский актер Бернар Детуш скончался на 64-м году жизни. Зрители запомнили его по фильму «Такси». О смерти актера сообщило его агентство Séquence Sud в соцсетях.

Детуш отметил свой 63-й день рождения две недели назад, в агентстве не указали причину смерти.

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Актер снимался в трех фильмах франшизы «Такси», пропустив вторую часть. В фильмографии Детуша - комедия «Секс-инженеры», сериал Люка Бессона «Без ограничений» и ряд других работ.

Агентство выразило соболезнования родным и близким актера и отметило, что Детуш одинаково ярко смотрелся и на большом и на малом экране.

Накануне стало известно о кончине американского актера Джека Аскельрода. Он играл в сериалах «Династия», «Клиника» и «Офис», «Декстер», а также в «Трансформерах» и «Одиноком рейнджере».