Скончался актер из фильма «Мужчина и женщина» Жан-Луи Трентиньян

Скончался французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на жену покойного. Артисту был 91 год.

Трентиньян умер утром в собственном доме в регионе Гар в окружении близких. Смерть наступила «от старости».

Российским зрителям Трентиньян знаком по фильму Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (1966), в котором он сыграл главную роль. Картина завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля и два «Оскара» — за лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий.

«Утро.ру» напомнило, что актер исполнил ведущую роль в фильме «Конформист» (1970), а уже в 2012 году снялся в камерной драме «Любовь», после чего его популярность вновь выросла.

Среди других известных фильмов Трентиньяна — «Обгон» (1962), «И Бог создал женщину» (1956). Его последняя актерская работа — главная роль в продолжении «Мужчины и женщины» — «Лучшие годы жизни» (2019), где Жан-Луи Трентиньян сыграл главную роль вместе с партнершей по первому фильму Анук Эме.

В 1970-х годах Трентиньян стал режиссером двух картин — «Один напряженный день» и «Инструктор по плаванию».