Знаменитости 17 февраля 2024, 23:47 Скончался актер из фильма «Академия пана Кляксы» Мацей Гжибовский Freepik

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Польский актер театра и кино, театральный режиссер Мацей Гжибовский скончался за несколько дней до своего 82-го дня рождения. Об этом сообщил портал «Кино-театр.Ру».

Актер умер 16 февраля, причина смерти не указана. Российский зритель запомнил его по роли в польско-советском фильме «Академия пана Кляксы» Кшиштофа Градовского.

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В активе артиста 23 работы, сниматься Гжибовский начал в 1968 году. Среди недавних работ роль в сербском сериале «Клан» и в польском фильме «У каждого свое лето». До 2007 года актер служил в театре имени Богуславского в Калише.

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