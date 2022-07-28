Скончался актер и режиссер Джеред Барклай

Актер и режиссер Джеред Барклай, который был наставником Джонни Деппа, скончался на 92-м году жизни. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.

Причиной смерти Барклая стала лейкемия.

«Барклай скончался в Северном Голливуде от лейкемии, вызванной миелодиспластическим синдромом (МДС)», — процитировало РИА ФАН сообщение иностранных журналистов.

Самыми известными работами режиссера стали такие кинокартины как «Альфред Хичкок представляет», «Семья МакКой», «Гавайский детектив» и другие.