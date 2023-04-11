Знаменитости 11 апреля 2023, 20:31 Скончалась звезда сериала «Закон и порядок» Элизабет Хаббард Актриса Элизабет Хаббард умерла в возрасте 89 лет YouTube

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Американская актриса Элизабет Хаббард умерла в возрасте 89 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Зрители полюбили Элизабет Хаббард за роли в таких шоу, как «Направляющий свет», «На пороге ночи» и «Одна жизнь, чтобы жить», «Доктора» и «Как вращается мир».

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В 1974 году Хаббард вручили премию «Дневная Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в дневной драме» за сериал «Доктора». Также ее восемь раз номинировали за роль в сериале «Как вращается мир».

Элизабет Хаббард стала первой жительницей США, которую наградили серебряной медалью в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Всего в фильмографии американской актрисы более 20 работ.