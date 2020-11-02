Скончалась звезда фильма «В бой идут одни „старики“» Александр Немченко

Звезда советского кино страдала тяжелой формой диабета. Поклонники Немченко собирали деньги на его лечение. Сотрудники театра обратились к родным и близким актера с соболезнованиями и словами поддержки. Немченко было 66 лет, пишет сайт «Утро.ру».

В ленте «В бой идут одни „старики“» актер сыграл улыбчивого барабанщика поющей эскадрильи. Помимо прочего, артист снялся в четырех кинолентах, в числе которых «Кислородный голод», «Право руководить» и другие. Немченко много играл в театре. Там он исполнил 122 роли.