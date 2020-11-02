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    02 ноября 2020, 16:21

    Скончалась звезда фильма «В бой идут одни „старики“» Александр Немченко

    Полина Петрова

    Скончался заслуженный артист Украинской ССР, сыгравший в фильме «В бой идут одни „старики“», Александр Немченко. Об этом сообщили в публикации официального Facebook-аккаунта Винницкого театра имени Николая Садовского.
    Скончалась звезда фильма «В бой идут одни „старики“» Александр Немченко

    Звезда советского кино страдала тяжелой формой диабета. Поклонники Немченко собирали деньги на его лечение. Сотрудники театра обратились к родным и близким актера с соболезнованиями и словами поддержки. Немченко было 66 лет, пишет сайт «Утро.ру».

    В ленте «В бой идут одни „старики“» актер сыграл улыбчивого барабанщика поющей эскадрильи. Помимо прочего, артист снялся в четырех кинолентах, в числе которых «Кислородный голод», «Право руководить» и другие. Немченко много играл в театре. Там он исполнил 122 роли.