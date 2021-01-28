Скончалась звезда фильма «Бесславные ублюдки» Клорис Личмен

По информации СМИ, женщина умерла в своем доме в Калифорнии, пишет сайт «Утро.ру».

Личмен исполнила роли в таких фильмах, как «Техасвилль», «Очень страшное кино 4», «Плохой Санта», «Гамбит», «Скауты против зомби», «Бесславные ублюдки» и другие.