28 января 2021, 12:13
Скончалась звезда фильма «Бесславные ублюдки» Клорис Личмен
Скончалась известная американская актриса Клорис Личмен. Она является обладательницей восьми премий «Эмми», была лауреаткой «Оскара» и «Золотого глобуса», сообщил телеканал NBC News со ссылкой на менеджера Монику Мосс.
По информации СМИ, женщина умерла в своем доме в Калифорнии, пишет сайт «Утро.ру».
Личмен исполнила роли в таких фильмах, как «Техасвилль», «Очень страшное кино 4», «Плохой Санта», «Гамбит», «Скауты против зомби», «Бесславные ублюдки» и другие.