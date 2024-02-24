Знаменитости 24 февраля 2024, 00:54 Скончалась журналист и общественный деятель Алла Лосина ГТРК «Саратов»: умерла тележурналист и экс-депутат Алла Лосина Freepik

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Умерла известный саратовский журналист и заслуженный работник культуры Алевтина (Алла) Лосина. Ей было 66 лет. Некролог разместили на сайте ГТРК «Саратов», где Лосина проработала 25 лет.

«Для младшего поколения она была примером профессионализма и образованности», — написали коллеги Лосиной.

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Соболезнования родным и близким выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил профессионализм и принципиальность Лосиной, а также ее порядочность и преданность делу.

Алла Лосина 25 лет проработала на телеканале ГТРК «Саратов», прошла путь от тележурналиста до редактора и спецкорреспондента. Была депутатом Саратовской областной думы четвертого, пятого и шестого созывов, председателем комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике и комиссии по почетным званиям Саратовской области.