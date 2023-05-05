Знаменитости 05 мая 2023, 05:00 Скончалась заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Иркутске на 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк. Об этом сообщили на сайте Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, где служила актриса.

Представители театра не указали причину смерти. Прощание с артисткой пройдет 7 мая на сцене драмтеатра. Коллектив выразил соболезнования родным и близким Тамары Панасюк.

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«Вы ушли, но остались в нашем сердце. Светлая память об этой звезде сцены, красивой женщине и яркой личности навсегда останется в наших сердцах», — написали представители театра.

Панасюк родилась на Украине 18 мая 1940 года, волей судьбы оказалась в Сибири. В Иркутском драматическом театре артистка служила с 1962 года. Она практически не снималась в кино, в ее карьере лишь две эпизодические роли в фильмах «Серебристая нить» и «Детский сад». Звания «Заслуженная артистка РСФСР» Тамара Панасюк удостоилась в 1990 году.