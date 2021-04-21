Скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева

Не стало заслуженной артистки РСФСР Ирины Моисеевой. Она умерла в возрасте 96 лет. Всю свою жизнь супруга балетмейстера Игоря Моисеева посвятила Государственному академическому ансамблю народного танца.

Моисееву назвали в ансамбле удивительной женщиной, которая была не только женой, но и «музой, соратником, верным другом, большим помощником».

«В трудовой книжке Ирины Алексеевны всего одна запись: 1941–2021 годы, Государственный академический ансамбль народного танца», — указано в публикации на сайте коллектива.

Прощание с артисткой состоится в субботу 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

«Память об Ирине Алексеевне навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнули в ансамбле, выразив соболезнования ее дочери Елене Коневой.

Вклад Моисеевой в развитие отечественной школы народного танца отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, которую процитировало РИА «Новости».

«Прискорбной новостью для всех нас стала смерть заслуженной артистки РСФСР Ирины Алексеевны Моисеевой, выдающейся солистки и педагога Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева», — сказала глава ведомства.

Любимова подчеркнула, что жизнь артистки на протяжении 80 лет была тесно связана с легендарным ансамблем.

«Ирина Алексеевна внесла значительный вклад в развитие отечественной школы народного танца, ее талант и мастерство навсегда останутся в памяти коллег, учеников и зрителей», — заключила она.

Моисеевой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, она была лауреатом Государственной премии СССР и лауреатом премии правительства РФ.