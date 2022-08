Скончалась участница мюзикла «Бриолин» певица Оливия Ньютон-Джон

Британо-австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон скончалась на 74-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил ее супруг Джон Истерлинг.

«Оливия Ньютон-Джон мирно скончалась сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей», — написал он.

Истерлинг попросил «уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время».

Оливия Ньютон-Джон — четырехкратный лауреат премии «Грэмми». Большинству она запомнилась по участию в мюзикле «Бриолин» вместе с актером Джоном Траволтой. Также среди популярных синглов певицы — Physical, Let Me Be There, If You Love Me, а также кавер на песню Боба Дилана If Not For You. В 1974 году Ньютон-Джон заняла четвертое место на конкурсе Евровидение, где представила Великобританию с композицией Long Live Love.

С 1992 года актриса и певица боролась с раком молочной железы.

На новость о смерти коллеги отреагировал Джон Траволта. Он признался Ньютон-Джон в любви и отметил, что она украшала его жизнь.

«Моя дорогая Оливия, ты сделала нашу жизнь намного лучше. Твое влияние было невероятным. Я так сильно тебя люблю», — написал он в соцсетях.