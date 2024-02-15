15 февраля 2024, 23:22
Скончалась советская актриса Хатуна Котрикадзе
Советская и грузинская актриса Хатуна Котрикадзе умерла в 68 лет
В возрасте 68 лет ушла из жизни известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе. О ее смерти сообщил «Sputnik Грузия» со ссылкой на политика Эку Херхеулидзе.
«Умерла краса грузинского кино, мама моего друга и любимая с детства Хатуна Котрикадзе», — написала она в соцсетях.
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Артистка скончалась в Тбилиси 15 февраля. Причины ее смерти неизвестны. Прощание с Котрикадзе состоится 18 января.
В кино 15-летняя актриса дебютировала в фильме Сосо Чхеидзе «Пятнадцатая весна». Она также сыграла в музыкальной лирической комедии «Незадачливые похитители» и ленте «Веселый роман».
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