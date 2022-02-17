Скончалась почетный реставратор Петербурга Ирина Воинова

Пчетный реставратор Санкт-Петербурга Ирина Воинова скончалась вчера, 16 февраля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на паблик Союза реставраторов Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

На момент смерти женщине было 66 лет. Информации о причинах и обстоятельствах гибели не поступало.

«Скончалась Ирина Леонидовна Воинова, архитектор-реставратор, Почетный реставратор Санкт-Петербурга I степени. Союз реставраторов приносит соболезнования семье, друзьям и коллегам Ирины Воиновой. Светлая память», — написали представители Сюза.