Знаменитости 23 января 2023, 08:54 Скончалась парикмахер Жириновского и Малахова Долорес Кондрашова Умерла основатель Союза парикмахеров и косметологов России Долорес Кондрашова РИА «Новости»

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Основатель Союза парикмахеров и косметологов России Долорес Кондрашова умерла в возрасте 86 лет. Об этом рассказала на своей странице в Instagram* телеведущая, политический и общественный деятель Оксана Пушкина.

«Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство», — написала она.

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Оксана Пушкина не стала раскрывать причину смерти 86-летнего звездного парикмахера, только рассказала о ней. Долорес Кондрашова, по ее словам, создала империю красоты в России и стала одной из первых героинь программы «Женский взгляд». Они дружили около 25 лет.

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Долорес Кондрашова открыла в 1997 году первую в стране Академию парикмахерского искусства, рассказал Пятый канал. Она делала прически известным людям. Среди них — первые леди СССР и России Раиса Горбачева и Наина Ельцина, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущий Андрей Малахов, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и другие. В 2002 году ей присудили звание заслуженного деятеля искусств России.

*Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.