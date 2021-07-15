Скончалась мать французской актрисы Катрин Денев

В возрасте 109 лет ушла из жизни Рене Денев, мать французской актрисы Катрин Денев. Произошло это в воскресенье, 11 июля, написала газета Le Figaro.

Рене Денев родилась в 1911 году. На сцене актриса выступала под псевдонимом Рене Симоно. Свою первую роль она сыграла уже в семь лет. Актриса вышла замуж за Мориса Дорлеака. Когда у пары родилась четвертая дочь, француженка приняла решение уйти со сцены. До 1990 года Рене работала на дубляже иностранных фильмов, сообщила «Политика сегодня».

Знаменитая дочь актрисы Катрин Денев всегда гордилась своей матерью и рассказывала о ней журналистам с теплотой и любовью.