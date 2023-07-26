Знаменитости 26 июля 2023, 21:05 Скончалась ирландская певица Шинейд О’Коннор The Irish Times: ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет Кинопоиск

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Известная ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла в возрасте 56 лет. О смерти дублинской исполнительницы сообщила газета The Irish Times.

Шинейд О’Коннор обрела всемирную известность благодаря синглу 1990 года Nothing Compares 2 U, который стал мировым хитом по версии Billboard Music Awards.

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«Мисс О’Коннор была вручена первая награда за классический ирландский альбом на RTÉ Choice Music Awards ранее в этом году», — написало издание.

У певицы осталось трое детей, ее 17-летний сын умер в прошлом году. Певица сообщила поклонникам, что Шейн покончил с собой. До этого подросток находился в клинике после двух попыток самоубийства.

Шинейд О’Коннор в 2018 году сменила религию и стала мусульманкой по имени Шухада Давитт. Певица гордилась этим, о чем неоднократно заявляла публично.