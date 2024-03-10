Знаменитости 10 марта 2024, 20:44 Скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова Клара Новикова и Светлана Моргунова (слева направо) / РИА «Новости»

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В возрасте 84 лет ушла из жизни диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Телеведущая была удостоена звания народной артистки Российской Федерации. Особую известность Моргунова приобрела во время проведения музыкально-развлекательных программ, таких как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

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Причиной смерти назвали остановку сердца.

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