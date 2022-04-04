Скончалась британская актриса Джун Браун, звезда сериала «Жители Ист-Энда»

Британская актриса Джун Браун, звезда сериала «Жители Ист-Энда», умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Браун родилась в 1927 году. В годы Второй мировой войны она служила в женской Королевской военно-морской службе. После окончания войны Браун стала актрисой.

Помимо популярного сериала «Жители Имт-Энда» она появлялась в таких проектах как «Мистер Бин» и «Доктор Кто».