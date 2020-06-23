23 июня 2020, 14:18
Скончалась балерина Светлана Ефремова
Заслуженная артистка РСФСР балерина Светлана Ефремова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщило издание Newinform со ссылкой на пресс-службу Михайловского театра.
По данным RT, в сообщении говорится, что «Ефремова танцевала на сцене Кировского (Мариинского) театра, но значительная часть ее педагогической карьеры связана с Михайловским театром».
«Как педагог-репетитор она работала с нашими ведущими солистками, среди которых Анастасия Соболева, Светлана Бедненко, Ирина Кошелева», — уточнили в пресс-службе.