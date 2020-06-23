Скончалась балерина Светлана Ефремова

По данным RT, в сообщении говорится, что «Ефремова танцевала на сцене Кировского (Мариинского) театра, но значительная часть ее педагогической карьеры связана с Михайловским театром».

«Как педагог-репетитор она работала с нашими ведущими солистками, среди которых Анастасия Соболева, Светлана Бедненко, Ирина Кошелева», — уточнили в пресс-службе.