Скончалась американская актриса и певица Мэгги Петерсон

Родственники американской киноактрисы и певицы Мэгги Петерсон рассказали изданию Deadline о ее смерти. Она ушла из жизни в возрасте 81-го года в кругу родных и близких.

Они отметили, что состояние Петерсон заметно ухудшилось после смерти мужа, с которым они прожили вместе более 40 лет, сообщило РИА ФАН.

Поклонники Петерсон знают ее по сериалу «Шоу Энди Гриффита», в котором она снималась на протяжении трех лет. С конца 1980-х она стала реже появляться на публике и продолжила работу в кинокомпании Nevada Film Commission.