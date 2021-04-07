Скончалась актриса Малого театра Ольга Пашкова

Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова скончалась в возрасте 55 лет, написал ТАСС со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

«Ольга Леонидовна умерла после продолжительной болезни», — заявила она.

Отмечается, что о прощании и месте похорон станет известно позже.

В 1987 году Пашкова окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. В это же время она стала актрисой Малого театра. Она исполняла роли в таких постановках как «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший», «Убийство Гонзаго», «Дядюшкин сон» и многих других.

Два дня назад сообщалось, что российский спортивный комментатор, журналист Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. Предположительно, причиной смерти являются осложнения, вызванные коронавирусом. В марте нынешнего года у Гендлина произошел обширный инфаркт. Сейчас уточняются данные о его кончине.

Гендлин является двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ. Он стал основоположником трансляций профессиональных боев на российском телевидении.